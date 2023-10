Fallece el periodista dominicano Rafael Calderón Paniagua

El periodista Rafael Calderón Paniagua, quien fuera editor deportivo de Diario Libre desde su fundación en 2001 hasta 2006, falleció en la ciudad de Nueva York. Tenía 77 años.

La información la confirmó su hija Jenny Martínez en su cuenta de Facebook. «Y llego ese día que nunca pensé, ese día que nunca me imaginé y estoy aquí para darte las gracias por todos los momentos en que me diste tu amor y tu comprensión, Gracias por el regaño, los boches, los nos. Gracias por cada abrazo, por cada jalón de orejas simbólico porque en verdad yo creo que una sola vez me lo diste en vida real», escribió Martínez. (Seguir leyendo…)