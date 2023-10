Agarran a general israelí en calzoncillos

Fuentes informan de la captura del general Nimrod Aloni, comandante de la unidad sur del ejército israelí, por las fuerzas de la Resistencia palestinas. Se ha publicado este sábado una fotografía de este alto general, comandante de la división de Gaza del ejército sionista, que parece haber sido capturado por combatientes palestinos mientras estaba dormido. (Seguir leyendo…)

*Chequea la imagen:

Media coverage: "A circulating picture shows the capture of senior Israeli military commander Nimrod Alloni by the #Palestinian resistance as part of the ongoing Operation Al-Aqsa Storm in the south of Palestine." pic.twitter.com/rAXK3wdPCI

— Quds News Network (@QudsNen) October 7, 2023