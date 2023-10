Santo Domingo.- El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, se quejó de que lleva más de 200 días preso y no lo dejan expresarse “yo no sé qué es esto, yo estoy en búsqueda de la justicia, de la verdad y no encuentro como expresarla”. (Seguir leyendo…)

