Viral: Nuevo look de Jimmy Butler

Jimmy Butler cambia de look por su “estado emocional”. Ya no son las trenzas bien pegadas al cuero cabelludo del pasado. Ahora luce el cabello bastante largo, en una apariencia que no se le había visto en su larga carrera en la NBA.

«Mi cabello refleja mi estado emocional», dijo Butler, antes de comenzar con la ronda de preguntas típicas antes de iniciar una temporada del mejor baloncesto del mundo.

Butler viene de días controversiales. El jugador del Heat criticó en sus redes sociales a los Bucks, acusándoles de «tampering». Este término sirve cuando un jugador o una franquicia, directa o indirectamente, contacta o persuade a otro jugador, entrenador o general general.