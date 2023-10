‘El dengue arrasa y el gobierno calla’ (video)

Altagracia Salazar

República Dominicana.– Ayer les comentaba como hasta la década del 70 en la zona rural del país la gente moría por causas muy particulares.

Te decían que murió de un dolor, de una fiebre mala y el diagnóstico más acabado era de un pasmo. Eso empezó a cambiar a finales de los 70 cuando se sentaron las bases de la red nacional de salud y se establecieron programas de prevención, vacunación, etc.

Sin embargo hoy, 18 de octubre del 2023, si yo o cualquiera de ustedes muriera a causa del dengue, se diagnosticará igual que en los 50, o sea que moriríamos de una fiebre mala porque las autoridades dominicanas decidieron acabar con el dengue dejando de notificar los casos como dice la ley.

Los reportes del día de hoy de las prestigiosas periodistas Altagracia Ortiz y Doris Pantaleón dan cuenta del cuadro dramático de los casos de dengue.

No hay camas disponibles ni en clínicas ni hospitales, la gente anda buscando qué hacer con sus enfermos la mayoría infantes y lo que es más grave las autoridades niegan la información real de lo que está pasando.

Aunque las autoridades tienen congelada en 9 el número de decesos por la enfermedad, la muerte de dos hijos de médicos rompe esa farsa. A esos padres no se les puede decir que sus hijos fallecidos murieron de una fiebre mala como a cualquier hijo de vecino o que las muertes se investigarán.

Les comparto un párrafo de Altagracia Ortiz en su nota del diario HOY “Es desconocida la data de los hospitales de la red pública, datos relevantes de centros como el Hugo Mendoza, Robert Reid Cabral, Marcelino Velez Santana, Boca Chica, Ciudad Juan Bosch, Boca Chica, Juan Pablo Pina, Arturo Grullón, pero en las clínicas privadas la gente va de un centro ahora en búsqueda de camas para ingresar sus pacientes menores.

El ministerio de salud ha informado que se comprarán vacunas pero aunque todos sabemos que el dengue es transmitido por un vector que es el mosquito y que ese vector se multiplica hasta que empieza el estío de noviembre, las autoridades no han hecho nada para controlarla.

Si usted como ciudadano con derecho a la información busca el Boletín epidemiológico se dará cuenta de que aunque en la página tiene fecha de octubre en PDF tiene dos semanas de atraso.

El gobierno de Abinader está recurriendo a las prácticas de la era de Leonel Fernández de que si no se sabe no ha pasado. El problema con el dengue y con la salud es que lamentablemente los muertos se lloran y se sepultan porque se descomponen.