Britney Spears dice que tuvo chucuchá duro con Colin Farrell

Britney Spears habla de lo que, según ella, fue un apasionante romance de dos semanas que tuvo con Colin Farrell hace años, comparando su romance rapidito con una «pelea callejera».

La estrella del pop escribió sobre su aventura con Colin en sus nuevas memorias, «The Woman In Me», que se publicarán el próximo martes.

Añadió que «pelea es la única palabra para describirlo; estábamos uno encima del otro, luchando con tanta pasión que era como si estuviéramos en una pelea callejera».

Britney también dice que su aventura en la cama con el actor nominado al Oscar se produjo después de que su entonces novio Justin Timberlake rompiera con ella en 2002.

Ella admite que no había «superado a Justin» cuando apareció junto a Colin en el estreno de su película de 2003, «The Recruit». Ella dice que se sintió vulnerable después de la ruptura con Justin, pero trató de convencerse a sí misma de que «no era gran cosa» y que «simplemente se estaba divirtiendo» con Colin.

En el estreno, Colin dijo a los medios que «no estaba saliendo» con Britney, pero se refirió a ella como «una chica muy, muy dulce».

Ese mismo año, Britney le dijo a la «Revista W» que besó a Colin y pensó que era «la cosa más linda y sexy del mundo», pero que su relación no era «nada serio».

En sus memorias, Britney no entra en lo que llevó al final de su relación sexual con Colin, pero ofrece esto en su lugar… «Por un breve momento, pensé que podría haber algo allí. Las decepciones en «Mi vida romántica era sólo una parte de lo aislado que estaba. Me sentía muy incómodo todo el tiempo».

Several excerpts from Britney’s book have already leaked to the media. This week, TMZ broke the story about her tell-all bombshell … Britney and Justin made the gut-wrenching decision to abort their unborn child while they were dating in the early 2000s.