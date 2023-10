Tipo se faja con canguro que tenía a su perrito atrapado

En Australia, un hombre se vio obligado a enfrentarse a un canguro que tenía atrapado a su perrito y todo quedó registrado en un video. La pelea tuvo lugar entre el canguro y el residente de Mildura, Mick Moloney, quien no tuvo otra opción más que golpear al animal al ver a su perro en peligro, sin embargo, el marsupial no se quedó tranquilo y le dio un golpe de regreso. (Seguir leyendo…)

*Video: Chequea la vaina:

Dude fights Kangaroo to help free his dog pic.twitter.com/Kdag80rsIY

— Crazy Clips (@crazyclipsonly) October 16, 2023