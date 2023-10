Un avión de JetBlue vuelca hacia atrás en la puerta de embarque del aeropuerto JFK tras un «cambio de peso y equilibrio. mira:

JetBlue plane tips backward at JFK Airport gate after ‘shift in weight and balance' https://t.co/Us7PjU80iB pic.twitter.com/zMg7I4WRV4

— New York Post (@nypost) October 23, 2023