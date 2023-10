Anuel AA: «Me operaron anoche de emergencia»

(clic en foto para ampliar)

Anuel:»Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa.

Iba a salir en 2 semanas pero ya no. (Pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sepa que va a pasar conmigo). Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP, atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me esforzaré al máximo para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo. Tengo un plan de trabajo demasiado exigente, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la elite pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la federal hasta ahora, pues toca esperar… Los amo! Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias.»