Tres estudiantes fueron apuñalados afuera de una secundaria pública en Brooklyn al salir de clases ayer y otro alumno fue detenido.

Según fuentes policiales, el ataque ocurrió afuera del edificio que alberga las escuelas secundarias Brownsville Academy, Aspirations Diploma Plus y New Visions AIM Charter en E. New York Ave. cerca de E. 98th St. en Brownsville, justo antes de las 3 p.m. del martes. (Seguir leyendo…)