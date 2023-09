Tiemblan los cantineros (video)

Sabrina Bergman trabaja en el Tipsy Robot, un bar del Planet Hollywood, en Las Vegas. Su trabajo consiste en ayudar al robot a hacer su trabajo, atender el bar. Cuando el robot vuelca accidentalmente una copa, ella la vuelve a colocar. Si el robot no sirve una copa entera, ella la rellena. Bergman dice que no le preocupa que la máquina la sustituya por completo, aunque el bar acaba de abrir un segundo local a principios de año.

Bergman y otros trabajadores de servicios dijeron a NPR que hay algunos trabajos humanos que la tecnología no puede eliminar. Las máquinas no tienen el mismo toque humano y no pueden ofrecer la misma experiencia. (Fuente…)