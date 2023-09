La Oficina Nacional de Meteorología informó que las actualmente las tormenta Philippe y Rina no presentan peligro para el país. «De acuerdo a las proyecciones actuales, y de no presentar cambios significativos en los próximos días, ambas tormentas tropicales no representarán peligro para la República Dominicana», indicó la Onamet en su boletín más reciente. (Seguir leyendo…)