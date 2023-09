Nuria dice ahora es más difícil investigar un caso de corrupción porque “ya no es tan a la clara” como antes

⬆️(clic en foto pa’ ver el video)

República Dominicana.–La destacada periodista Nuria Piera destacó cómo la corrupción y la falta de conciencia social han sido temas recurrentes en sus días como periodista, pero cree que hay un cambio significativo en la percepción pública de estos problemas y que los políticos ya no son tan “desfachatados” como antes. “Es que ahora se hace más difícil poder conseguir investigar un caso de corrupción porque ellos se han sofisticado, o sea, ya no es tan a la clara, ya no es como antes” apuntó. (Sigue leyendo…)

📹 Dale un vistazo al video aquí abajo: