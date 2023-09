Magali Febles defiende elección de nueva Miss República Dominicana

La directora del concurso Miss República Dominicana, Magali Febles, declaró este lunes que la elección de la joven modelo Mariana Downing como nueva reina de belleza, es un reconocimiento al trabajo y el esfuerzo de las familias dominicanas en el exterior. (Seguir leyendo…)

A nadie le cabe la menor duda de que los tiempos cambiaron . No soy ni seré la misma mujer de hace 40 años , pero si sigo siendo coherente , observadora y práctica .

El mejor ejemplo de que se puede ser DOMINICANA , habiendo crecido en cualquier parte del mundo SOY YO , pues mis detractores se refieren a mi : Como la Negra Dominicana con acento Boricua y ni se imaginan cuánto orgullo siento de ser quien soy y como soy !!!

La historia de Mariana Downing Peralta , es la de tantos jóvenes que se han criado y nacido fuera , sin perder el derecho a representar la dignidad de nuestros héroes , los cuales , como Juan Pablo Duarte , han muerto desterrados por el desprecio ignorante e históricamente cruel .

Quienes piden la corona de nuestra nueva Miss RDU también podían pedir El Oro Olimpico de Felix Sanchez , nació y creció en New York , las nominaciones de Zoé Saldaña , El Soberano de Romeo Santos , o tal vez el Grammy de Cardi B , Felix Sanchez, Manny y Carl, son un ejemplo de que ser DOMICANO , no se determina con expresarlo en la lengua materna , sino con sentirlo aferrado en las raíces desde el corazon .

Este cuento ya cambió , ahora son menos las barreras para competir , aunque SER BELLA sigue siendo la condición por excelencia y nuestra REINA LO ES , hay mayores opciones de estatus y géneros para la diversidad y por supuesto , nos sumamos al cambio y al igual que El Universo , seguimos girando en el Disney mental e irracional de la doble moral, la cual no tiene casa, les encanta pedir visa americana, ir a parir a USA para adquirir el pasaporte americano, celebran el día del pavo, aman los dólares y no quieren que se hable lngles.

Gracias a todos los que se identifican con mi sentir , en especial a aquellos , que donde quiera que están y en el idioma que hablen , siguen siendo DOMINICANOS!

Gracias @leonelliriooficial

Gracias @marianadowningg por escoger República Dominicana, pudiste haberte ido por USA o por lnglaterra y escogiste RD. Bravo por ti y abajo la ignorancia. 👎