Microfonazo de 50 Cent

Video: 50 Cent arroja micrófono a una fan y la deja gravemente herida.

El rapero 50 Cent se unió a la “tendencia” de Cardi B, luego de lanzar un micrófono contra una fan, durante su concierto en la Arena Crypto.com de Los Ángeles.

Curtis James Jackson, (su nombre real), aventó el objeto como furia debido a que su producción le dio varios micrófonos rotos durante su show como parte de su gira Final Lap. (Seguir leyendo…)

