«A Leonel le gustan los dos millones» (video)

Altagracia Salazar

Cuando Leonel Fernández intentaba quedarse en el poder en el 2012 se inventó la fábula de los dos millones de firmas reclamando que se quedara en la presidencia de la República.

Ustedes recordarán el show montado en el Palacio de los deportes en el que trabajadores cargaban cientos de cajas en carritos en los que suponían estaban los documentos que evidenciaban la necesidad expresada por el pueblo de que el perínclito de Villa Juana se quedara en el poder.

Fue ahí donde la cámara de Franklin Guerrero hizo notar uno de los títulos más socorridos de los tantos que acumuló Fernández en sus doce años en el poder. Las gorras decían; Leonel, líder, maestro y guía.

El acto de entrega de los dos millones de firmas estuvo precedido por una campaña de publicidad en la que se veían a los voluntarios recorriendo calles de barrios, pueblos y ciudades buscando las firmas de ciudadanos entusiastas locos por el líder y que demandaban que se quedara en el poder.

Por más campaña y mas show que hiciera, Fernández no pudo quedarse en el poder y el danilismo logró doblarle el brazo.

En el 2012 el padrón de electores era de 6.5 millones de electores y dos millones era la tercera parte de todos y todas las que podía votar.

Han pasado 11 años y el show se ha repetido casi igualito: una intensa campaña mediática para la recogida de firmas que incluyó que el registro dos millones fuera en NY, una gran actividad pública para presentar el padrón y un discurso enardecido del líder.

A pesar de que se copió el modelo tal cual (Me dicen que trabajó el mismo publicista) once años no pasan porque sí ni para nada.

Leonel Fernández cumplirá 70 años el 26 de diciembre y no tiene el aura se faculto que conmovía en los 90. Antes era el líder de la intelectualidad pequeño burguera y ahora de la ultraderecha vinchista.

Sin embargo, el dato más relevante es que los dos millones de firmas que antes eran la mayoría simple del padrón electoral en un ambiente electoral tripartito ahora son menos del 20 porque el padrón actual es de 8.4 millones.

Enterese de que las firmas de Leonel es una cifra menor que la población que se ha sumado al padron. El show es el mismo pero el país cambió.