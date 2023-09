Jasson Domínguez reveló quiénes son sus ídolos

El pelotero dominicano Jasson Domínguez, el segundo mejor prospecto de los Yankees de Nueva York, se ha hecho sentir desde su debut en las Grandes Ligas con dos jonrones en tres partidos, entrando en el libro de récords de la organización. Sin embargo, y pese ser la promesa sensación del momento, sus últimas declaraciones pueden hacer molestar a la afición. (Seguir leyendo…)

Chequea lo que dijo en este video:

Jasson Dominguez was very hesitant to admit his favorite players growing up were David Ortiz and Manny Ramirez 😂

pic.twitter.com/vkVYn3sFxN

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 4, 2023