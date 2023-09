Hony Estrella

“Este TikTok @honyestrellatiktok no es mío, es una persona que se hace pasar por mi. Hace días que intente ponerme en contacto con esa persona, pero no responde DM, déjenle saber en los comentarios que se ponga en contacto conmigo, ya que me llego información delicada sobre una promoción pagada no realizada”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hony Estrella 💚🇩🇴 (@hony_estrella)