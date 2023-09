«Haití al tris de una explosión por hambre» (video)

Altagracia Salazar

Estados Unidos y Ecuador preparan el texto de la resolución que deberá aprobar hoy el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la creación de una fuerza pacificadora en Haití. Sería la segunda operación de esta naturaleza en el país vecino, donde la Minustah permaneció durante más de una década y tras su salida se impuso el caos hasta el sol de hoy.

En Haití hay un gobierno que no gobierna porque no tiene capacidad para gobernar, sobre todo no tiene recursos ni económicos ni de fuerza para imponer norma alguna.

En las últimas elecciones se inscribieron para participar 192 organizaciones de las que el organismo electoral reconoció 115. El sistema de gobierno híbrido porque es presidencial y parlamentario al mismo tiempo dificulta aún más las posibilidades de gobernar en tanto el congreso bicameral es quien elige al primer ministro que es quien forma gobierno.

Tras la muerte del presidente Jovenel Moise hace dos años, el drama político economico de Haití se ha agravado. Tras la muerte de Moise, el muy popular de este lado Claude Joseph, se terció la ñoña pero duró poco y tuvo que entregar el poder a Ariel Henry que había sido designado por Moise dos días antes de su muerte. Las elecciones para seleccionar el congreso y modificar la constitución previstas para finales del 2021 no se pudieron organizar y Ariel Henry “nataguea” como gobernante de un país en el que no puede pagar los sueldos de los empleados públicos.

Si al cóctel le faltara poco está la presencia de las bandas armadas que han sustituido al gobierno en el control territorial y que han provocado la muerte de miles. Solo en una zona de Puerto Príncipe han sido asesinadas 104 personas en un mes.

En la capital haitiana hace meses que no se recoge la basura y no hay agua para suplir las condiciones mínimas de la población. El combustible duplica el precio de este lado de la frontera y en la mayoría de los casos llega irregularmente desde RD. Las imágenes de la capital que ofrece la prensa internacional se asemejan a películas del fin del mundo al estilo Mad Max.

Hoy cerrarán las zonas francas porque su abasto llega desde RD y 50 mil haitianos, de la elite que tiene trabajo y puede comer, se quedarán desempleados.

Mientras los promotores del canal hacen una colecta en tic toc para construir un dique, el gobierno dominicano dice que recuperar la toma de La Vígía tomará dos meses. El sentido común indica que una toma del lado haitiano tomará el mismo tiempo con una diferencia allá no hay dinero.

El éxodo de ciudadanos haitianos residentes en el país que cruzan para su país se mantiene desde hace una semana. La agencia española Efe cita que en un solo día cruzaron por Dajabón cinco mil haitianos y que los otros puestos fronterizos unos mil o mil quinientos. Los que cruzan llevan sus ajuares y sobre todo la comida que pueden cruzar.

Del otro lado, durante varios días, miles se han situado en la valla fronteriza en simple actitud de espera pues no pueden comprar comida.

He tratado de describir el panorama para al final decir lo mismo. Como no podemos dividir la isla hay que buscar una salida a una crisis que no incluya una explosión social. No hay muro que contenga a la gente y menos si tiene hambre.