Cine dominicano busca coproducciones en San Sebastián

San Sebastián, España.- La República Dominicana es uno de los países presentes en la 71.ª edición del Festival Internacional de Cine San Sebastián, en un esfuerzo de propiciar coproducciones e impulsar el desarrollo de proyectos audiovisuales dominicanos.

La delegación, encabezada por Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la Dirección General de Cine de la República Dominicana (DGCINE), contempla la participación de Génesis Valenzuela y Wendy Espinal con “Tres Balas” en el foro de coproducción Europa-Latinoamérica, y a los productores Fernando Henríquez, con el proyecto “Princesitah” y Cristian Mojica con “Mafia de Arena” en la sección Meet them! También, forman parte el actor Jean Cruz y Laura Gómez, coprotagonista de ‘‘Upon Entry’’ (La Entrada), así como Omar de la Cruz e Ivette Marichal con la película domínico-española “La Ternura”.

Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la DGCINE, quien encabeza la delegación, expresó que “estamos muy orgullosos de la destacada participación que está teniendo la delegación dominicana en este Festival. Este es el resultado de la calidad de los nuevos proyectos que vienen desarrollándose y de las iniciativas de internacionalización que venimos implementando desde esta dirección”.

Además, resaltó que «es un testimonio del crecimiento y el reconocimiento internacional del cine dominicano y de los esfuerzos de la institución de fortalecer los lazos con España, país con el que contamos con un acuerdo de coproducción cinematográfica”.



Meet Them!: Fomentando la colaboración global

El festival es testigo de la destacada participación de Fernando Henríquez y Cristian Mojica, quienes representan al equipo en la iniciativa Meet Them!, en un esfuerzo conjunto entre la Dirección General de Cine de la República Dominicana (DGCINE) y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Esta tiene como objetivo principal impulsar la colaboración entre profesionales cinematográficos de diferentes países, promoviendo activamente las coproducciones.

Este evento, que se lleva a cabo del 25 al 28 de septiembre de 2023, ofrece una agenda profesional dinámica, espacios de networking cruciales y una plataforma de visibilidad para los productores en la sección de industria del festival.

Foro de Coproducción Europa-América Latina: Fomentando Proyectos Visionarios

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián alberga el prestigioso Foro de Coproducción Europa-América Latina, un espacio que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de proyectos audiovisuales y fomentar la colaboración entre profesionales de ambos continentes. Este año, la delegación dominicana se enorgullece de presentar el proyecto «Tres Balas», dirigido por la talentosa Génesis Valenzuela y producido por Wendy Espinal. «Tres Balas» compite por varios premios en este foro, lo cual demuestra una vez más la visión y creatividad del cine dominicano.

Cabe resaltar que este proyecto resultó ganador de tres importantísimos premios en el pasado Festival Internacional de Cine de Locarno, en la sección de industria de Locarno Open Doors.

La Ternura en la Sección Proyecciones RTVE

Además, contaremos con el estreno de la película «La Ternura», una coproducción hispano-dominicana de Pris & Batty (David Naranjo y Evan Cebrián) y Bahía Carey Films (Omar de la Cruz e Yvette Marichal) por parte dominicana. Esta película es la primera coproducción realizada luego de la firma de acuerdo suscrito entre España y República Dominicana, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las coproducciones cinematográficas y audiovisuales entre ambos países. El estreno está pautado para el miércoles 27, dirigido a acreditados y prensa. La segunda proyección se hará el jueves 28, en una gala exclusiva de RTVE.

Proyección de “Upon Entry”

A su vez, la película española ‘‘Upon Entry’’ (La Entrada) que cuenta con la participación como coprotagonista de la actriz y productora dominicana Laura Gómez, fue proyectada durante el festival. La actriz, conocida por la interpretación del personaje de Blanca Flores en la popular serie de Netflix “Orange is the New Black”, participó de la proyección y el coloquio de la película junto con todo el elenco.