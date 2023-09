Larimar Fiallo habla sobre por qué Isaura Taveras está «frustrada y molesta» con ella

Larimar Fiallo

Querida amiga Isaura Taveras: En honor al respeto que te tengo como el que le tengo a todos allá y un tema de respeto propio, no me escudaré en insinuaciones ni frases en código como has hecho tú para referirme a tus respuestas y ataques que no son según tú respuestas ni ataques a mi persona, yo, como siempre y para siempre seré frontal y te menciono por tu nombre porque es lo mínimo que nos debíamos, lo mínimo que me debías.

20 años son suficientes para el que desea sanar, date esa oportunidad, has tenido una carrera maravillosa y muchos te admiramos, deja de levantar calumnias en mi contra y decir cosas tan feas tras bambalinas porque yo teniendo armas he decidido jamás usarlas porque sería traer una pistola a tu pelea de cuchillos, apostemos a La Paz, nos irá mejor.

Te reitero que me puedes llamar, a ese número que tienes literalmente hace 20 años, es el mismo y siempre está disponible para ti.

Bendiciones y te deseo LUZ Y PAZ.