República Dominicana.–«A mí no me preocupa el crecimiento desmedido que ha tenido el Airbnb, me preocupa que no esté regulado y reglamentado, porque toda actividad de lícito comercio debe tener derecho a ejercerse, pero debe estar regulado y que sea acorde con las necesidades de la zona y del país», expuso el destacado empresario Frank Rainieri.(Sigue leyendo…)