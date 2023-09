Yolanda Martínez: “Hoy me niego a ser rehén de la tristeza”

La familia de la joven Adela Molina está decidida a recordarla de forma positiva, celebrar y honrar su vida, en vez de ser rehén de la tristeza tras su repentina muerte a los 23 años. (Seguir leyendo…)

Yolanda Martínez:

Nuestra Adela amaba los girasoles, los colores, el arte, la naturaleza. Era sensible y respetuosa, vehemente y solidaria. Hija, hermana, familiar y amiga excepcional, le faltó tiempo pero no amor. Ella sabía amar y se sabía amada por nosotros incondicionalmente. Hoy me niego a ser rehén de la tristeza, y por ella y su recuerdo, queremos celebrarla y honrar su vida.

Nuestro hermoso girasol quedó plantado en un jardín, y se mudó a vivir a nuestro corazón hasta que nos volvamos a ver. Mientras, nos queda la fe, la música, los libros, las películas, el arte, los niños y las causas que defendía. Seguimos celebrándola unidos en el amor, como a su alma sensible le hubiese gustado 🌻🌻🌻