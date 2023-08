Jardinero sufre fractura feísima tratando de robar un jonrón

Las lesiones siguen estando a la orden del día en la temporada 2023 de MLB y ahora, un joven jardinero de los Nacionales de Washington sufrió una fractura al tratar de robarse un jonrón de los Yankees de Nueva York. El equipo del Viejo Circuito reveló que Stone Garrett había sufrido una fractura de peroné, por lo que fue enviado a la lista de lesionados de 10 días. (Seguir leyendo…)

*Video: Así se fracturó el peroné Stone Garrett

DJ goes the other way!

Unfortunately looks like Nats outfielder Stone Garrett was badly hurt on the play pic.twitter.com/9uLRSlWH48

— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) August 24, 2023