Hija de Michael Jackson recibe amenazas de muerte

Paris Jackson se sintió obligada a celebrar públicamente el cumpleaños de su difunto padre Michael Jackson, después de recibir amenazas de muerte por no haberlo hecho anteriormente.

Jackson murió en 2009 a la edad de 49 años tras una sobredosis accidental de drogas y habría cumplido 65 años el 29 de agosto de este año.

Fanáticos, celebridades y familiares rindieron homenaje al fallecido músico con mensajes en línea y su hija Paris, de 25 años, fue uno de ellos este año después de haber elegido previamente honrar su cumpleaños en privado.

En un vídeo de Instagram, explicó que a su padre ni siquiera le gustaba celebrar cumpleaños y dijo: «Así que hoy es el cumpleaños de mi padre, y cuando estaba vivo, solía odiar a cualquiera que reconociera su cumpleaños y le deseara un feliz cumpleaños». , celebrándolo, nada de eso.

“En realidad, ni siquiera quería que supiéramos cuándo era su cumpleaños porque no quería que hiciéramos una fiesta. Si no le deseas un feliz cumpleaños a alguien a través de las redes sociales, aparentemente significa que no lo amas, no te preocupas por él.

“Ha habido momentos en los que no publico nada para el cumpleaños de mi papá y la gente pierde la maldita cabeza. Me dicen que me mate.

«Y básicamente están midiendo mi amor por mi propio padre en función de lo que publico en Instagram».

Luego, Paris compartió un clip de ella en el escenario mientras abría la banda de rock Incubus en el Anfiteatro de Las Colonias Park en Grand Junction, Colorado, ese mismo día.

Recibió vítores cuando anunció a la multitud que era el cumpleaños número 65 de su padre y dijo: «Puso 50 años de sangre, sudor, lágrimas, amor y pasión en hacer lo que hizo, para que yo pueda estar aquí en el escenario». delante de ti y gritar ante un micrófono, así que se lo debo todo a él.’

En sus historias de Instagram, agregó: “Por favor, no uses a un hombre que nunca has conocido como excusa para abusar, manipular y acosar a su hija (a quien tampoco has conocido)”.

Artículo completo en Metro.

Relacionado: IA revela cómo sería Michael Jackson 14 años después de su muerte