Zoológico chino niega que su oso sea un humano disfrazado

Los funcionarios de un zoológico chino negaron que un oso malayo visto en un video viral filmado en las instalaciones sea un humano disfrazado.

El zoológico de Hangzhou en la provincia de Zhejiang respondió en WeChat después de que miembros del público cuestionaran si un video filmado en el zoológico mostraba a un oso malayo real o a un humano disfrazado.

WATCH: 🐻 A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China's Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is "definitely a real animal". pic.twitter.com/hzHOZSnLPT

— TODAY (@TODAYonline) July 31, 2023