‘El control del narco sobre los archivos nacionales’

Altagracia Salazar

Que una persona todavía en la cárcel con una condena de 30 años por homicidio pueda exhibir un certificado de no antecedentes penales da cuenta de una forma de corrupción con un amplio impacto en la vida de la gente común.

Personalmente, no creo que la red haya sido creada por los líderes del microtráfico desmantelado en la llamada operación Halcón lV iniciada luego de que la procuradora general de la República recibiera amenazas y que sería responsable de unas 30 muertes y la secuela de violencia que eso genera en la región del Cibao.

Ambiorix Pimentel no creó la red, solo la identificó y la puso a su servicio.

Hace mucho que gente que quiere emigrar formalmente y que tiene asuntos pendientes con la justicia lo resuelve de alguna manera y esta red cobraba fortunas por el trabajito.

Nuestra larga tradición de impunidad tiende a banalizar el delito sin considerar los efectos de largo plazo.

La extrema violencia con la que operaron estas bandas criminales en el Cibao no solo provocaron muertes entre sus miembros que luchaban por el control de puntos de drogas y el espacio territorial.

Hay victimas colaterales que van desde los usuarios jóvenes incorporados al consumo de estupefacientes porque la droga necesita un mercado hasta el vecino no vinculado que resulta herido o muerto por estar simplemente donde no debía.

El cambio en el pago por el tráfico de drogas en gran escala de dinero en efectivo a droga en especie ha generado este mercado y una economía asociada al delito.

En el 2019 la DNCD informó que desmanteló 38 mil puntos de drogas. Si eso fue lo que desmanteló y el problema sigue habría que preguntarse cuantos habían.

Nuestro país tiene 48 mil KM2, habrá que suponer que hay más de un punto de droga por cada KM2 y si hay dos empleados por cada negocio unas cien mil personas dedicadas a la actividad.-

Un informe del 10 de julio pasado indica que la actual gestión de la DNCD, sin duda la más eficiente, ha decomisado 9 millones 400 mil gramos de cocaína, heroína, marihuana, crack, éxtasis y otras sustancias controladas. También se han decomisado unos 60 millones de pesos, más de 500,000 dólares, 600 armas de fuego de distintos calibres, y se han apresado aproximadamente 69,000 personas; el 90% dominicano y el resto extranjeros.