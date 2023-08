Elly De La Cruz desapareció la bola en el primer pitcheo

Elly De La Cruz conectó su octavo jonrón de 2023 al primer pitcheo que vio de los Cachorros.

El tercera base dominicano desapareció la pelota a 424 pies de distancia, castigando una recta de 93 millas por hora de Taillon a apenas segundos de haberse cantado el «Play Ball».

ELLY DE LA CRUZ ON THE FIRST PITCH OF THE GAME ⚡ pic.twitter.com/puuHGOct3Z

— Cincinnati 💔 (@CincyProblems) August 4, 2023