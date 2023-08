Una misión espacial india publica sus primeras imágenes de la Luna

Este domingo, la Organización India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés) compartió por la plataforma X, antes conocida como Twitter, las primeras imágenes de la Luna capturadas por Chandrayaan-3. Esta tercera misión no tripulada de la India a la Luna entró el sábado con éxito en la órbita lunar, 22 días después de su lanzamiento el pasado 14 de julio. (Seguir leyendo…)

Chequea el video en cuestión:

The Moon, as viewed by #Chandrayaan3 spacecraft during Lunar Orbit Insertion (LOI) on August 5, 2023.#ISRO pic.twitter.com/xQtVyLTu0c

— LVM3-M4/CHANDRAYAAN-3 MISSION (@chandrayaan_3) August 6, 2023