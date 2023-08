Novak Djokovic está de vuelta en Estados Unidos y en Nueva York. Y disputará el US Open por primera vez en dos años. Marginado de Flushing Meadows en 2022 al no ser admisible en el país como extranjero no vacunado contra el COVID-19, el serbio vuelve el lunes al Estadio Arthur Ashe para disputar el último major del año. (Seguir leyendo…)