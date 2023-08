Noah Lyles, con un tiempo de 9.83, se proclamó en Budapest campeón del mundo de 100 metros y se convirtió en el nuevo rey de la velocidad internacional. (Seguir leyendo…)

Chequea el video de la carrera:

The 100m of his life 🤯

🇺🇸's @LylesNoah scorches to the 100m gold in a world-leading 9.83 🤩#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/PNKHVuOMWF

— World Athletics (@WorldAthletics) August 20, 2023