Nick Jonas cae por un ‘boquete’ en plena tarima (video)

Nick Jonas tuvo un día difícil en el trabajo. El cantante de los Jonas Brothers y estrella en solitario estaba interpretando “Sail Away” durante un concierto de la gira del grupo The Tour en el TD Garden de Boston cuando se abrió una trampilla detrás de él y, bueno, cayó en el hoyo. (Seguir leyendo…)

*Chequea la caída que sufrió Nick Jonas:

Nick Jonas falls into a hole in the stage during Jonas Brothers concert in Boston. pic.twitter.com/qyN9XA1rpJ

— Pop Crave (@PopCrave) August 16, 2023