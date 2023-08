Escándalo mundial: la atleta más lenta de la historia (video)

El ministro de Juventud y Deportes de Somalia suspendió a la presidenta de la federación de atletismo del país y está listo para iniciar acciones legales después de que una velocista tardara más de 21 segundos en completar los 100 metros en los Juegos Mundiales Universitarios.

Nasra Abukar Ali se alineó para los 100 metros femeninos en los juegos estudiantiles en China, pero terminó en último lugar, a más de 10 segundos del ganador de la carrera, que registró 11,58 segundos.

En un clip que se volvió viral en las redes sociales, el joven de 20 años sin entrenamiento ni siquiera estaba en el marco cuando el resto del campo cruzó la línea.

The Ministry of Youth and Sports should step down. It's disheartening to witness such an incompetent government. How could they select an untrained girl to represent Somalia in running? It's truly shocking and reflects poorly on our country internationally. pic.twitter.com/vMkBUA5JSL

— Elham Garaad ✍︎ (@EGaraad_) August 1, 2023