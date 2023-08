José Ramírez ‘noquea’ a Tim Anderson (video)

¿Alguien puede agregar boxeador profesional al wikipedia de José Ramírez? Dios mio, que golpe le dió el dominicano de los Guardianes de Cleveland al shortstop de los White Sox de Chicago, Tim Anderson, al punto de noquearlo cuando se vaciaron las bancas en el Guardianes vs White Sox que se jugaba el sábado por la noche en MLB. (Seguir leyendo…)

*Mira el video de la pelea de José Ramírez y Tim Anderson:

Todo sucedió en la parte baja del sexto episodio, cuando Ramírez aprovechó un mal pitcheo de Michael Kopech para conectar un doblete que le quitó la blanqueada al abridor, pero el problema no se vinó hasta que José llegó barrido a segunda y Anderson lo golpeó en la cabeza al tratar de quemar al dominicano.

Fight night in Cleveland 🥊

José Ramírez is credited with the knockdown after landing a vicious punch against Tim Anderson.

Both players were ejected. #Guardians #WhiteSox pic.twitter.com/3lPByeac78

