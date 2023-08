Elly De La Cruz sorprendió con jonrón de piernas (video)

Elly De La Cruz ha sido uno de los jugadores sensación de la Temporada 2023 de la Major League Baseball (MLB). La más reciente hazaña del oriundo de la República Dominicana fue en la jornada de este sábado. El también conocido como ‘La Cocoa’ logró aprovechar los errores de la defensiva de los Azulejos de Toronto y consiguió un home run (HR) de campo o de Ligas Pequeñas. A continuación les dejamos el video que ha sido sensación en redes. (Seguir leyendo…)

*Mira la reciente hazaña de Elly De La Cruz:

WHEELS FOR ELLY DE LA CRUZ TO GET THE INSIDE THE PARK LITTLE LEAGUE HOMER!

pic.twitter.com/RV7MQ2y365

