⬆️(clic en foto pa’ ver el video)

DJ Adoni

«Yo toy bien mi gente. ‘La partía’ fue por la algarabía de la gente y sin querer’.. Me siento contento porque lo que ustedes ven en este video no se compra con dinero! Uno de lo más aclamado de la parada completa. Los viejitos, niños, jóvenes me veían y se ponían loco, de la emoción regale parte de mis prendas»