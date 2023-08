Luis Fonsi habla por primera vez de su divorcio de Adamari López

El cantante Luis Fonsi después de muchos años decidió dar su versión sobre el polémico fin de su matrimonio con la presentadora de televisión Adamari López ¿Hubo «abandono» se su parte?

¿Por qué calló por muchos años?

El intérprete de ‘Despacito’ estuvo esta semana como invitado al podcast ‘MoluscoTV’ donde se atrevió a hablar de lo que pasó en esa relación y explicó su razón para callar por tanto tiempo.

“Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como ‘El Malo’”, confesó Fonsi.

Puntualizó que tampoco habló en aquel momento porque no le interesaba tener un papel de “víctima” sobre aquella historia. (Seguir leyendo…)