EEUU suspende los fondos federales para el laboratorio de Wuhan

Estados Unidos ha suspendido la financiación federal al Instituto de Virología de Wuhan (WIV) de China por no proporcionar documentación relacionada con preocupaciones sobre violaciones de protocolos de bioseguridad en las instalaciones que han enfrentado preguntas durante años sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19. Además, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) también dijo que quiere prohibir que el organismo de investigación chino participe en programas de adquisición gubernamental y no gubernamental en el futuro. Según un comunicado de HHS, el WIV no ha recibido financiación federal del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), la agencia de investigación médica de Estados Unidos, desde julio de 2020. (Fuente…)