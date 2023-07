La aclamada cantante Taylor Swift hizo historia al convertirse en la primera mujer en tener cuatro álbumes simultáneamente en el top 10 de Billboard.

De acuerdo con con la cuenta de Instagram de Billboard, la intérprete de “Look What You Made Me Do” también es la primera mujer en la historia en tener más discos en el número 1 en la historia con 12, anteriormente el récord lo tenía la cantante Barbra Streisand con 11. (Seguir leyendo…)