El video viral de Shaquille O’Neal

La respuesta de Shaquille O’Neal a unos niños que lo confundieron con Michael Jordan.

Con la caja de la pizza en mano y una chomba roja, el ex jugador que fue drafteado por Orlando Magic preguntó a los jóvenes si estaban con algún adulto para poder entregarles la comida que les había traído. “Asegúrense de escuchar siempre a su abuela y recuerden que no soy Michael Jordan. Mi nombre es Shaquille O’Neal y soy mucho mejor que Michael Jordan”, lanzó. Antes de retirarse, la señora no prestó la suficiente atención y volvió a preguntarle al ex basquetbolista si no era MJ. Sin inmutarse, Shaq repitió su discurso. (Seguir leyendo…)