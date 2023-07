Video: Un analista de ESPN colapsa en plena cobertura en vivo

El analista de ESPN, Shaka Hislop, colapsó en plena transmisión en vivo antes del inicio del partido amistoso entre el Real Madrid y el AC Milan en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California, el pasado domingo.

Durante la cobertura, se pudo observar a Hislop, exportero de la selección de Trinidad y Tobago, hablando con su compañero, Dan Thomas, cuando se tambalea y cae sobre su colega, que inmediatamente hizo un gesto para que acudiera el personal médico al campo y auxiliar al analista.

Prayers out to Shaka Hislop who collapsed on live tv, hope everything is okay 🙏🏽 pic.twitter.com/n2dXXnAOLH

— urfreshtvsport (@urfreshtv_sport) July 24, 2023