Rectificación de noticia sobre alcaldesa

Multa no fue impuesta según aclaración oficial.

Santo Domingo.- Un colaborador nuestro nos informó que había visto a Carolina Mejía siendo multada por una agente de la Digesett. Le pedimos confirmación de la noticia antes de publicarla y nos rectificó que era cierta.

El equipo de la alcaldesa nos contactó y nos dijo que no era posible que Carolina fuera multada, ya que estaba recorriendo la capital supervisando algunas zonas afectadas por las lluvias y no estaba manejando, no estuvo por la Máximo Gómez y tampoco tiene un carro Tesla como se había informado.

Pedimos disculpas por este mal entendido.