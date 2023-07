Raphy Pina: «No todos los presos son malos»

EE.UU.–Raphy Pina celebra sus 45 años con este mensaje en Instagram:

Raphy Pina

«45 añitos y esta gente lo que han hecho conmigo es ponerme más Joven pa cuando salga seguir agrandando la manada 🤣. ¡Gracias DIOS, a mis familiares, amigos, colegas, que siempre me envían cartas de apoyo sin importar el pasado; a los familiares cibernéticos que me mantienen activo, en fin, a todos! Gracias por el cariño, respaldo y FE ante todo este proceso IN… bueno, ya estuviera cumplido, pero Nà seguimos con los guantes puestos que el próximo si lo celebraremos en grande. Los Amo y esta son las caras de las personas que me motivan dia a día a seguir con el ánimo en alta esté donde esté. No Todos los Presos son Malos, más malos son los que condenan a todo lo que le rodea sin darse cuenta de que pasarán una vida en Prisión mental. Nos vemos Pronto Bendiciones»