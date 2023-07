Un piloto más dichoso que el salchichón

El piloto de una avioneta salvó su vida de milagro luego de estrellarse la tarde de este sábado en la playa Hampton de New Hampshire, Estados Unidos.

El hombre que fue rescatado por un salvavidas fue llevado de inmediato a un centro de salud donde recibió atenciones médicas.

A plane was pulled ashore after the aircraft crashed on New Hampshire’s Hampton Beach. The pilot was rescued by lifeguards and no injuries were reported, police say. https://t.co/nZgsv3TFyp pic.twitter.com/J4ZaapqQAB

— ABC News (@ABC) July 30, 2023