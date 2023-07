“Un sacerdote me violó y me obligó a abortar”

La doble denuncia en uno de los mayores escándalos de pederastia de Colombia.

Me llamo Natalia, tengo 32 años y acabo de emprender el viaje más importante de mi vida. Volví a Medellín con mi pequeña hija, dos maletas y el firme propósito de romper mi silencio, de denunciar, de nuevo y por todos los medios posibles, al sacerdote que me violó y me obligó a abortar en 2004, cuando yo tenía 14 años. Este es un viaje a mi pasado, a la historia más dolorosa que he vivido y que ni siquiera mi familia conoce a profundidad. (Seguir leyendo…)