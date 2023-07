Falsa doctora venezolana ofrecía servicios estéticos sin título

La serie de reportajes que ha venido realizando el programa N Investiga, con investigaciones de títulos falsos en medicina, esta vez llegó a extranjeros que residen en el país y también se dan a la tarea de falsificar títulos para atender a pacientes.

Se trata de Karla María Moya Boada, venezolana, quien junto a Ignacio Olivares González, figura en Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) como titular del consultorio Ki Centro Médico Integral del Caribe, ubicado en la avenida Independencia, registrado en febrero de 2011, con el objeto social de “servicios médicos estéticos, faciales y corporales”.

Este centro no posee registro mercantil y no está matriculado en la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, esto no es lo más grave. En su perfil de Instagram se identifica como “especialista en retiro de biopolímero facial, endolifting, armonización facial e incluso ofrece citas ginecológicas con servicios que van desde laser de rejuvenecimiento, estética intima, relleno de labios hasta aumento del punto G”. Otro de los servicios que presta es Laserlipólisis. (Seguir leyendo…)