Video: Danilo busca masas, Leonel busca dinero y Abinader orden

Altagracia Salazar

Este fin de semana será el primero de la precampaña oficial para el torneo electoral del año que viene y las acciones de los partidos evidencian su situación fuera de toda duda.

El PLD necesita masas y saldrá a la calle, la FUPU necesita dinero y Leonel Fernández estará en NY con una alcancía en la mano y el PRM necesita discurso y no se sabe quien lo aportará.

Este viernes previo a la llamada Marcha de la Esperanza a las aspiraciones de Abel Martínez le dieron otro golpe con la salida de un diputado en cuatro regidores. Los peledeístas están buscando valla y la están encontrando en la FUPU quizá por eso todas las notas de los verdes presentan a Leonel Fernández como el “lider de la oposición”

Fernandez llegó ayer a NY y la nota de prensa dice que para desarrollar una intensa agenda de actividades y la propia nota de prensa de la FUPU dice que varias de ellas son de recaudación de fondos con actividades organizadas por Nicolás Calderon con empresarios dominicanos en la urbe.

Que Nueva York es la alcancía de los políticos dominicanos no hay que decirlo ni es novedad.

Aunque a Fernández le espera el ruido de la convocatoria de Acción Rápida, por experiencia los verdes tienen llamados simultáneos que le permiten anunciar una actividad en un lugar y hacerlo en otro.

El Partido oficial, fiel a su origen y tradición, anda dando patadas voladoras y saltos por los aires. Las ambiciones personales de muchos perremeistas que hacen cocote con una posición electiva desde la época del glorioso PRD nublan la razón.

Pocos aspirantes conocidos del PRM tienen luz propia y la mayoría se montará en la fortaleza de la imagen del presidente que sigue teniendo una aceptación por encima del 60%. Pocos los reconocerán pero es la realidad monda y lironda.

Los PRM se ven incapaces de construir un discurso propio y en su mejor tradición andan ya despedazandose unos contra otros. Hay que esperar que en algún momento Abinader les conmine a la cordura porque es evidente que no hay mirada de largo plazo.

Cuánto sumará Danilo en una marcha, cuánto recogerá Leonel con su alcancía de dólares y cuánto podrá domar Abinader lo sabremos en unos días.