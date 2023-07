Florinda Meza: “Vivo de lo que me dan las rentas”

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, volvió a referirse a los pagos que le hizo Televisa por los programas en los que participó junto a ‘Chespirito’ al afirmar que no le alcanza para invertir en su obra de teatro La reina madre, que planea estrenar en el escenario de Broadway. “Vivo de lo que me dan las rentas, tengo propiedades. Nosotros no fuimos los mejores pagados en Televisa y lo que tengo es gracias a que fui emprendedora y con lo que ahorrábamos cada obra de teatro que nos fue bien. Fui productora, yo soy de otro tiempo, cultura del ahorro”, añadió. (Seguir leyendo…)