La senadora por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, afirmó que nadie en este país puede acusarla de «hacer lo mal hecho» o de que no es una mujer trabajadora. «Nadie en este país puede decir que me han sobornado, que me presto a chantajes, que yo he robado, absolutamente nadie», sostuvo Raful. (Seguir leyendo…)