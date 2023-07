Vuelve el Prime Day este 11 y 12 de julio, con grandes ahorros y nuevas ofertas.



El Amazon Prime Day sigue siendo uno de los eventos anuales más esperados online por los clientes de Amazon. Dos días repleto de especiales exclusivos que se celebra a nivel mundial.

Chequea algunas cosas que puedes hacer en los que esperas el Prime Day:

– La página oficial de Amazon Prime Day 2023 está aquí…

– Si no tienes una membresía Prime, mira una prueba gratuita.

– Promoción de tarjeta de regalo de Amazon…

– Sección de cupones de Amazon… 👀

– Promoción de reembolso en efectivo de la tarjeta Amazon Prime…

– Chequea las vainas en el almacén de Amazon….

¡Pasen buenas! 🇩🇴

